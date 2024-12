Koalitionsverhandlungen: Grant über "Geheimplan"

Am Mittwoch kamen die Koalitionsverhandler zusammen, um in kleineren Gruppen Lösungen für die vielen noch offenen Knackpunkte zu suchen. Es sollte eine Runde der Parteichefs, eine der Generalsekretäre und eine der Klubchefs geben. Die Hoffnung ist, dass man in diesen kleineren Teams rascher zu einer Lösung kommt. Die Sozialpartner wurden mangels Neos-Gegenüber nicht eingebunden.