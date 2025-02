Koalitionsverhandlungen gescheitert: Stelzer "überhaupt nicht erfreut"

„Ich bin alles anders als glücklich, dass wir keine Regierung haben“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zum Scheitern der blau-schwarzen Verhandlungen. Stelzer verstärkt mit seiner Aussage „die Hauptverantwortung für das Scheitern trägt Herbert Kickl“ die Parteilinie. Dieser sei nie an einem Miteinander interessiert gewesen, sondern sei im Gegenteil auf Demütigungen aus gewesen. Stelzer – dessen Partei mit den Freiheitlichen in Oberösterreich seit 2015 mit einem Arbeitsübereinkommen regiert – präzisierte, es sei nicht an der FPÖ, sondern an der Person ihres Parteichefs gelegen.

Auf die Frage nach der Selbstkritik, wenn man sich weder mit der SPÖ und Neos noch mit der FPÖ auf eine Zusammenarbeit einigen könne, sagt der Landeshauptmann: „Wenn etwas nicht zustande kommt, haben immer alle Schuld.“

Aber die Bundes-ÖVP sei weite Wege gegangen, habe sich für die Wendung hin zur FPÖ viel Kritik gefallen lassen müssen, weil man eine stabile Regierung für das Land haben wollte. Die ÖVP sei über ihren Schatten gesprungen, "wir haben aber auch immer gesagt, dass es keine Regierungsbildung um jeden Preis geben wird".

Zur weiteren Vorgangsweise der Partei wollte Stelzer vor konkreten Ankündigungen des Bundespräsidenten nichts sagen. Die vergangenen Tage seien kein Ruhmesblatt für die heimische Politik gewesen, sagt Stelzer mit Hinblick auf das Hick-Hack.

Video: OÖN-Ressortleiterin Sigrid Brandstätter analysiert das Ende der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wartete mit einem Vorstoß für eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS auf, jedoch nur ohne SPÖ-Chef Andreas Babler. Unterschiedliche Ansichten gibt es in den roten Länderorganisationen.

Mattle würde bevorzugen, wenn Babler "einen Schritt zur Seite macht". So könnten die offen gebliebenen Punkte der Dreierverhandlungen gelöst werden. Das wird bei den Sozialdemokraten freilich auf wenig Gegenliebe stoßen. Als erster formulierte das Tirols geschäftsführender SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth: "Das Personal der SPÖ ist einzig und allein Sache der SPÖ." Sonst zeigte sich Wohlgemuth offen für Verhandlungen.

Lercher und Doskozil für Expertenregierung

Anders der steirische SPÖ-Chef Max Lercher. Statt weiterer Verhandlungen will er lieber die politische Arbeit im Parlament im freien Spiel der Kräfte gestärkt wissen. "Alle Parteien sind jetzt gefordert, gemeinsam im Interesse der Bevölkerung Lösungen für die Probleme zu erarbeiten, abzustimmen und mit breiter Unterstützung auf den Weg zu bringen", so Lercher. Ins selbe Horn stieß auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der sich neuerlich für eine Expertenregierung, eine "Phase der Konsolidierung und Abkühlung", und danach für Neuwahlen aussprach.

Ludwig für Zusammenarbeit der "vernünftigen Kräfte"

Wiens Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig betonte im Gespräch mit "krone.tv", dass es nun notwendig sei, dass die vernünftigen Kräfte zusammenfinden. "Wir haben in den letzten Tagen eigentlich ein beschämendes Schauspiel erlebt", befand er. ÖVP und FPÖ sei es nur mehr um Funktionen und Posten gegangen. Nun sei es notwendig, sich die budgetäre Situation des Landes anzuschauen und etwa den Arbeitsmarkt zu stärken.

Ludwig deutete an, dass er sich selbst in etwaige Gespräche einbinden wird: "Wir hätten ja große Aufgaben zu lösen, und wenn ich da einen Beitrag dazu leisten kann, werde ich das gerne machen." Er habe nie auf das Feindbild einer FPÖ/ÖVP-Regierung für die Wien-Wahl gehofft, beteuerte er zudem. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das Staatsganze wichtiger ist als Parteiinteressen."

Angebote "durchaus ernst zu nehmen"

Nun sei der Bundespräsident am Wort, wie es weitergehe, betonte Wiens VP-Chef Karl Mahrer im Rahmen eines kurzen Medienauftritts vor der Parteizentrale. Die Angebote der SPÖ und der NEOS zu einer Wiederaufnahme der Gespräche seien "durchaus ernst zu nehmen", so Mahrer: "Ich glaube, es ist jetzt alles wichtig, was dazu beiträgt, dass wir rasch eine verantwortungsvolle und stabile Bundesregierung bekommen."

FPÖ-Länder frustriert und enttäuscht

Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) zeigte sich frustriert und enttäuscht. "Meine Enttäuschung ist groß und als jemand, der inhaltlich viel Gutes für den ländlichen Raum verhandelt hat, ist es auch frustrierend", erklärte Svazek in einer ersten Stellungnahme. In den Verhandlungen sei es immer um das Wohl Österreichs und seiner Menschen gegangen. "Die Situation tut mir aber auch deshalb leid, weil zuallererst die Bevölkerung darunter leidet und das Vertrauen in die Politik weiter sinken wird."

Enttäuscht über das Scheitern der Regierungsverhandlungen zeigte sich der burgenländische FPÖ-Klubchef Norbert Hofer, der von einer "verpassten Chance für Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit" sprach. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen hätte es aus seiner Sicht eine stabile und entscheidungsfähige Regierung gebraucht. "Dass das nicht gelungen ist, ist nicht nur enttäuschend, sondern gefährlich für Österreichs wirtschaftliche Zukunft und sozialen Zusammenhalt", so Hofer, der die ÖVP für die geplatzten Koalitionsverhandlungen verantwortlich machte. Diese habe mit sämtlichen Schlüsselressorts "eine unverhältnismäßige Machtkonzentration" gefordert, die eine "faire Zusammenarbeit" unmöglich gemacht habe.

"Groß" war die Enttäuschung auch bei Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. "Gleichzeitig aber auch mein Unverständnis über eine ÖVP, die die Zeichen der Zeit offenbar nicht erkannt hat und an einem 'Weiter wie bisher' festhalten möchte. Vielleicht wäre es einmal echt an der Zeit, wenn sich die ÖVP in der Opposition regenerieren könnte", erklärte Abwerzger.

