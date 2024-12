Koalitionsverhandlungen: Du-Wörter, Geburtstagswünsche und Schnapserl

Bei den Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos könnte es heute in der Budgetfrage eine Vorentscheidung geben. Es wurden Verhandlungen in einer Gruppe der Partei- und Klubchefs sowie der Generalsekretäre mit offenem Ende angesetzt. Vielleicht wird ein Schnaps zum erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen getrunken. In einer der Clustergruppen war dies gängige Praxis.