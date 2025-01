Koalitionsverhandler haben den Dreikönigstag im Visier

ABD0150_20241217 - WIEN - STERREICH: Parteivorsitzender Andreas Babler (SP ), VP-Chef Karl Nehammer und NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag, 17. Dezember 2024, anl. der Koalitionsverhandlungen zwischen VP, SP und NEOS im Palais Epstein in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Montag ist die Chefrunde der Koalitionsverhandler um Karl Nehammer (VP), Andreas Babler (SP) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) für fast sechs Stunden im Bundeskanzleramt in Klausur gegangen. Gestern gab es bis in die Abendstunden den nächsten Gipfel – diesmal an geheimem Ort, um Fotografen und Journalistenfragen auszuweichen.