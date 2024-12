Koalitionsverhandler: "Es wird keine Regierung unterm Christbaum geben"

Es war der erste gemeinsame Auftritt der drei Chefs jener Parteien, die sich in Koalitionsgesprächen befinden, seit dem Auftakt der Verhandlungen vor rund einem Monat. Im Palais Epstein in Wien berichteten sowohl Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), SP-Vorsitzender Andreas Babler als auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger von einem durchwegs "konstruktiven Gesprächsklima", der Dank galt den rund 300 Verhandlern in den 33 Arbeitsgruppen, die sich "Tag und Nacht und an Wochenenden" treffen würden.

Nehammer sprach von einem "Ampel-System": In vielen Untergruppen sei das Licht bereits auf Grün gestellt, Konsens über bestimmte Themen herrsche also bereits. Inhalte wollte er nicht nennen, "das werden wir in der Form eines Regierungsprogramms gemeinsam präsentieren." "Rote" Themenbereiche, konkret etwa die Budgetkonsolidierung inklusive drohendem EU-Defizitverfahren oder Steuerpolitik, seien nun zu den Chefverhandlern hinauf delegiert worden. "Es geht hier um den gesamten Staatshaushalt, der sich auf rund 250 Milliarden Euro beläuft, da ist es normal, dass intensiv diskutiert werden muss", sagte Nehammer. Das Ziel der Verhandlungen sei, eine Einstimmigkeit herzustellen, nur so könne man stabil miteinander regieren.

Babler betonte ebenfalls großen Herausforderungen, beim Budget, der Standort- und Beschäftigungspolitik - "und das in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten". Diese würden nun in den kommenden Tagen geklärt werden. Die Verhandlergruppen würden dazu über Weihnachten und Neujahr erneut tagen. Sein Dank galt allen Verhandler sowie "Beate und Karl", mit denen er die beiden Chefs der anderen Parteien direkt ansprach.

Mammutaufgabe und Leuchttürme

Dass eine Einigung vor Weihnachten zustandekommen könne, bewertete Meinl-Reisinger als unwahrscheinlich: "Es wird keine Regierung unterm Christbaum geben." Sie sah eine "Mammutaufgabe" in den Verhandlungen. Es habe zwar immer Regierungen gegeben, die konsolidieren hätten müssen, jedoch keine deren Kernaufgabe es von Anfang an gewesen sei. Dazu wiederholte sie die Wichtigkeit, trotz Sparmaßnahmen "Leuchttürme und Strukturreformen" finanzieren zu können. Dabei handle es sich um eine gesamtstaatliche Aufgabe, bei der man den sozialen Ausgleich nicht vergessen dürfe - auch nicht zwischen den Generationen. Ihr sei bewusst, dass in der Bevölkerung die Ungeduld wachse, denn die Aufgaben werden mit fortlaufender Zeit nicht geringer.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

