Koalitionspoker zwischen VP und SP: Die zentrale Frage des Vertrauens

Am 12. September schenkten sich Bundeskanzler Karl Nehammer und SP-Vorsitzender Andreas Babler in der TV-Debatte nichts: Der VP-Chef sei unter anderem für die "europaweit höchste Inflation, die schlechtesten Wirtschaftsdaten und steigende Arbeitslosigkeit" verantwortlich, sagte Babler. Der SP-Chef hingegen stecke laut Nehammer in "der Dogmatik der 1930er-Jahre" fest und spiele Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus.