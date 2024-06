Koalitionäre Klimagefechte vor der EU-Wahl

WIEN. Bei der EU-Wahl am 9. Juni wird der Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen. In einer aktuellen Umfrage für das Meinungsforschungsinstitut market gaben 62 Prozent an, dass der Klimaschutz für sie wichtig oder sehr wichtig sei. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) orientiert sich im Zusammenspiel mit der Europäischen Volkspartei an jenen, die durch zu rigide Klimagesetze Nachteile um die Wettbewerbsfähigkeit fürchten. Er lädt deshalb für Montag zum Runden Tisch. Titel: "Klares Ja zum Auto".