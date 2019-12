Koalition: Keine Überraschung zu Weihnachten

Zuletzt ventilierte Gerüchte, es könne sogar noch vor Weihnachten so weit sein, bestreiten Verhandler auf beiden Seiten. Jedoch sei man schon ziemlich weit, wie auch Grünen-Landeschef Stefan Kaineder bestätigte (siehe nebenstehendes Interview). Am Wochenende wurde weiterverhandelt, und auch heute trifft man sich in kleiner Runde.

Drei Tage Weihnachtspause

Dann stehen drei Tage Weihnachtspause an. Am 27. Dezember werden die Gespräche weitergehen. Eine Einigung am kommenden Wochenende ist theoretisch möglich. Wirklich stehen würde die Regierung allerdings auch in diesem Fall frühestens Anfang der zweiten Jännerwoche. Denn der grüne Bundeskongress hat eine Woche Vorlaufzeit.

Auf Terminspekulationen wollte man sich bei ÖVP und Grünen am Wochenende ohnehin nicht einlassen. Auch die in Medien zirkulierenden Ministerlisten wurden als Gerüchte und Spekulationen zurückgewiesen. Über Ämter, Posten und Positionen habe man noch nicht gesprochen, hieß es.

