Koalition: Katzian gegen Verlagerung der Arbeitsmarkt-Agenden

Das wäre "ein schlechter Start für die ArbeitnehmerInnen in diesem Land", meinte Katzian. Bisher haben weder ÖVP noch Grüne bestätigt, dass die Verlagerung geplant ist.

Sollte es jedoch dazu kommen, wäre das "ein Zeichen für eine Verlagerung des Kräfteverhältnisses in Richtung Wirtschaft und Unternehmer", merkte der Gewerkschafts-Präsident an. Und: "Was dabei herauskommen kann, wenn sich Politik an den Interessen der Arbeitgeber orientiert, haben wir in den vergangenen beiden Jahren gesehen", erinnerte Katzian an das neue Arbeitszeitgesetz oder an die türkis-blauen Pläne zur Überarbeitung des Kumulationsprinzips bei Verwaltungsdelikten.

