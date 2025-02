Koalition: Jetzt also doch zu dritt

Van der Bellen erwartet am Wochenende Besuch der alten und neuen Koalitionsverhandler. APA/Alex Halada

Was lange nach dem schnellen Abschluss einer kleinen schwarz-roten Koalition ausgesehen hat, bekam am Freitag durch den Wiedereinstieg der Neos in die Verhandlungen eine neue Dynamik. Ausgangspunkt dafür war die ÖVP, vielmehr dem Vernehmen nach eine Gruppe um Klubobmann August Wöginger, die sich mit der Absicht, dem Team von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ein Angebot zu machen, zunächst parteiintern durchgesetzt haben soll.