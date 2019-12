Koalition: Edtstadler rückt an die Seite von Sebastian Kurz

Als erste Fixstarterin hat Parteichef Sebastian Kurz heute früh die Oberösterreicherin Susanne Raab als neue Integrationsministerin bestätigt. Am Abend folgte Karoline Edtstadler. Die bisherige VP-Delegationsleiterin im EU-Parlament wird als Kanzleramtsministerin von Brüssel nach Wien übersiedeln, wie den OÖNachrichten aus dem Büro des VP-Obmanns bestätigt wurde.

Edtstadler hat sich vor der EU-Wahl im Juni 2019 als Staatssekretärin im Innenministerium den Ruf erworben, den restriktiven Migrationskurs, den Kurz zu einem Markenzeichen seiner ersten Kanzlerschaft gemacht hat, als Verhandlerin konsequent umzusetzen. Die ehemalige Richterin aus Salzburg schlüpft nun in jene Rolle, in der Loyalität gegenüber dem Regierungschef mehr als anderswo zählt. Edtstadler soll auch in der Bundesregierung die EU-Agenden betreuen.

Die Juristin Edtstadler war unter Türkis-Blau Staatssekretärin im von Herbert Kickl (FPÖ) geführten Innenministerium. Bei der EU-Wahl wurde sie Othmar Karas als Listenzweite an die Seite gestellt, nach der für die ÖVP höchst erfolgreich verlaufenen Wahl übernahm sie die Leitung der ÖVP-Delegation im EU-Parlament. Nach der Nationalratswahl holte sie Kurz auch in sein Koalitionsverhandlungsteam - und jetzt will er sie als Ministerin nach Wien holen.

Drei Personalentscheidungen fix

Damit sind bisher drei Personalentscheidungen für die türkis-blauen Koalition - die am Donnerstag fertig ausverhandelt werden soll - bereits bekannt. Neben den beiden ÖVP-Kanzleramtsministerinnen wurde am Montag auch bestätigt, dass Leonore Gewessler künftige Chefin eines Umwelt-"Superministeriums" werden soll. Noch nicht bekannt ist, wer anstelle Edtstadlers die ÖVP-Delegationsleitung im EU-Parlament übernehmen soll. Favoriten dafür wären Angelika Winzig und Lukas Mandl.

Zur Person: Karoline Edtstadler, geboren am 28.3.1981 in Salzburg, ledig, ein Sohn. Jus-Studium mit Magistra-Abschluss. Richterin am Landesgericht Salzburg 2008-2011, Tätigkeit im Justizressort von 2011-2016 (davon zwei Jahre im Kabinett von Minister Wolfgang Brandstetter, Mai 2016 bis Dezember 2017 Mitglied des EGMR, danach Staatssekretärin im Innenministerium, ab Juli 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at