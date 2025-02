Koalition: Bundesstaatsanwaltschaft dürfte kommen

Statt der Ressortchefin oder des Ressortchefs soll künftig bei clamorosen, also prominenten, Fällen ein unabhängiges Gremium die Letztentscheidung treffen, berichteten mehrere Medien am Dienstagabend übereinstimmend.

Das könnte Sie auch interessieren: Lange Regierungsbank: Ein Kanzler, 13 Minister, sieben Staatssekretäre

In einem Medienbericht ist auch von einer Einigung in Sachen Wohnen die Rede. So sollen die Mietpreise drei Jahre eingefroren werden. Gleiches soll gemäß einem Bericht des "Standard" für den ORF-Beitrag gelten, der bis 2029 nicht inflationsangepasst werden soll.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper