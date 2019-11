Koalition: Ab Montag geht es an die harten Brocken

Zwei Stunden haben VP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler gestern unter vier Augen über den Stand der laufenden Koalitionsverhandlungen gesprochen. Auf einen gemeinsamen Auftritt danach verzichteten die beiden, immerhin eine gemeinsame Aussendung wurde im Anschluss verschickt.

Darin skizzieren die türkis-grünen Chefverhandler den Fahrplan für die weiteren Verhandlungen. Ab Montag soll demnach die zwölfköpfige Steuerungsgruppe "die weiteren Verhandlungen aufnehmen". Bis zum Wochenende liefern wie angekündigt die 33 Fachgruppen, in denen seit zehn Tagen verhandelt wird, ihre Zwischenresümees an diese Hauptgruppe.

Einzelne Fachgruppen sollen parallel dazu auch nächste Woche noch tagen, in der Steuerungsgruppe werden sich ÖVP und Grüne aber die großen Brocken vornehmen. Wie berichtet, gibt es etwa im Bereich Klimaschutz bisher keine Annäherung.

"Wesentliche Hürden"

Details nannten Kurz und Kogler nicht. Beide verwiesen auf das "gute Miteinander", in dem der bisherige Verhandlungsprozess ablaufe, allerdings gebe es "inhaltlich noch wesentliche Hürden zu überwinden".

Das bestätigte gestern auch eine der Mitverhandlerinnen, die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein: "Unbestritten sind wir bei den Inhalten noch weit auseinander", sagte sie, "selbstverständlich" gebe es aber auch bei einigen Themen schon Annäherungen. Auch Hebein betonte die "nach wie vor positive Grundstimmung".

Die Casinos-Affäre würde derzeit nicht am Vertrauen der Grünen zur ÖVP kratzen, so Hebein, Rückenwind durch den Ausgang der steirischen Landtagswahl sieht sie für die Grünen, "weil das Ergebnis zeigt, dass Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist".

Wann Kurz und Kogler über Details ihrer Gespräche informieren wollen, ließen sie offen. In den kommenden Wochen sollen "so viele offene Punkte wie möglich" geklärt werden, hieß es lediglich.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.