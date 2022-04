Knapp 20 Millionen Euro Sozialhilfe erschwindelt

"Sozialleistungsbetrug ist ein Betrug an der Gesellschaft und muss angesichts der enormen Geldbeträge, um die es in diesem Bereich geht, entsprechend verfolgt und geahndet werden", forderte Amesbauer in einer Aussendung. Rund 70 Prozent der Tatverdächtigen sind Fremde. "Wenn es um die Erhaltung des Wohlfahrtsstaates und der dafür notwendigen Solidarität der Bürger geht, darf bei Sozialmissbrauch keinesfalls weggesehen werden."

Hohe Dunkelziffer

Der Leiter der Taskforce, Brigadier Bernhard Gaber, geht von einer hohen Dunkelziffer. Die Corona-Schutzmaßnahmen etwa erleichterten den Betrug, weil viele Anträge und Nachweise bloß "online" statt persönlich überbracht werden müssen, sagte er der "Kleinen Zeitung".

Die häufigsten Betrügereien betreffen Schwarzarbeit in der Arbeitslosigkeit, Mindestsicherung trotz Vermögen, verschwiegene Auslandsreisen und auch die "Alterslüge". Letztere besteht darin, dass sich Halbwüchsige jünger machen, um länger Jugendfördermittel zu beziehen.