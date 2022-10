Knalleffekt um Schmid: Für wen wird es jetzt eng?

Der ehemalige Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid war lange Zeit enger Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wie am Dienstag bekannt wurde, trat er von sich aus an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) heran und sagte seit Juni an insgesamt 15 Tagen aus. Die neuen Informationen belasten Kurz schwer. Er habe über das Umfragetool Bescheid gewusst, so der Vorwurf von Schmid.

In dem mittlerweile komplexen Netzwerk an Verfahren geht es um Untreue, falsche Beweisaussage, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Bestechung und Bestechlichkeit. Die Affären im Detail:

Seit Juni 2019 ermittelt die WKStA in der CASAG-Affäre . Die Verdachtslage: Absprachen unter Türkis-Blau über Personalien (Stichwort Casinos-Austria-Finanzvorstand Peter Sidlo) und Änderungen im Glücksspielgesetz im Sinne der Novomatic. Im Zuge dessen wurde das Handy von Thomas Schmid mit 300.000 Chats sichergestellt.

. Die Verdachtslage: Absprachen unter Türkis-Blau über Personalien (Stichwort Casinos-Austria-Finanzvorstand Peter Sidlo) und Änderungen im Glücksspielgesetz im Sinne der Novomatic. Im Zuge dessen wurde das Handy von Thomas Schmid mit 300.000 Chats sichergestellt. Im Oktober 2021 wurde nach Hausdurchsuchungen u. a. bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz die VP-Umfragenaffäre publik. Der Verdacht: Meinungsforscherin Sabine Beinschab und Ex-Ministerin Sophie Karmasin sollen vom Finanzressort bezahlte Umfragen im Sinne von Kurz geliefert haben.

publik. Der Verdacht: Meinungsforscherin Sabine Beinschab und Ex-Ministerin Sophie Karmasin sollen vom Finanzressort bezahlte Umfragen im Sinne von Kurz geliefert haben. Seit 2021 prüft die WKStA in der Steueraffäre, ob dem Investor Siegfried Wolf auf Intervention von Schmid Steuernachlässe gewährt wurden.

Video: Thomas Schmid will Kronzeuge werden. Robert Kert, der Institutsvorstand für Wirtschafts- und Strafrecht an der Wirtschaftsuniversität in Wien, und Politologe Peter Filzmaier sprachen in der "ZIB 2" über dessen Kronzeugenstatus und den neu aufgekommenen Belastungen.

Video: Warum ist das gerade jetzt ans Licht gekommen? Für wen wird es besonders eng? Ulla Kramar-Schmid (ORF) analysiert die Entwicklungen in der ZIB:

Heute U-Ausschuss

Die Aussagen von Thomas Schmid werden am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss für einigen Gesprächsstoff sorgen. Einige Vorwürfe betreffen auch den U-Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Eigentlich hätte es am Mittwoch neuerlich um Corona-Förderungen gehen sollen. Geladen sind nämlich zwei Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), die mit der Abwicklung der NPO-Förderungen, also jener Gelder, die an gemeinnützige Organisationen ausbezahlt wurden, betraut ist. Für die Ladung verantwortlich zeichnet die ÖVP. Das Interesse der Abgeordneten für die Geladenen dürfte angesichts der aktuellen Ereignisse jedoch enden wollend sein.

