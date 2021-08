Klimaschutz: Debatte um Flächenwidmung durch Gemeinden

In Österreich wurden zuletzt pro Jahr laut Umweltbundesamt im Schnitt 42 Quadratkilometer an Böden verbaut. Mit einer Fläche von täglich rund 20 Fußballfeldern liegt die Alpenrepublik im Verhältnis an der EU-Spitze in Sachen Bodenversiegelung. Das erhöht das Hochwasserrisiko, beschleunigt die Klimaerwärmung und reduziert die biologische Vielfalt, warnen Experten.

In der Klimaschutzdebatte hat zuletzt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger deshalb ein "Bundesrahmengesetz für Raumordnung" gefordert. Denn es sei "der falsche Weg", dass jede Gemeinde "Kreisverkehre und Einkaufszentren" nach eigenem Gutdünken baue.

Aus anderen Parteien gibt es dafür keinen Zuspruch. Er halte es für "gescheit, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern entscheiden, wie sich das Dorf weiterentwickelt", sagte OÖ-Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Aber es brauche strengere Raumordnungsgesetze. Mit Grundsätzen, dass etwa "unsere fruchtbarsten Äcker nicht mehr verbaut werden". Auch das erst im Vorjahr beschlossene neue Raumordnungsgesetz in Oberösterreich sei untauglich, "das Verbetonieren unserer Heimat" einzudämmen.

Die Neos-Forderung nach einer Bundesregelung hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) bereits zurückgewiesen. Eine Absage kam erwartungsgemäß auch vom Gemeindebund: "Die Flächenwidmung ist zentrale Kompetenz der Gemeinden", sagte Generalsekretär Walter Leiss. Diese wüssten am besten, wie ihr örtlicher Lebensraum zu gestalten sei. Bei Widmungsentscheidungen sei der Gemeinderat ohnehin an die Raumordnungsgesetze gebunden. "Kein Thema" ist die Verlagerung der Widmungskompetenz zum Bund auch für SP-Umweltsprecherin Julia Herr. Diskutieren könne man über neue Widmungskategorien, etwa beim sozialen Wohnbau. Beim Bodenverbrauch gehe es darum, der Zersiedelung entgegenzuwirken. Wichtig wäre es, Ortskerne zu renovieren und mehr geschützte Flächen zu schaffen.

SP-Wohnbausprecherin Ruth Becher warf den Grünen in der Bundesregierung wegen der Verbauung von Grünraum "Versagen" vor. Becher kritisierte den "Exzess an Anlegerwohnungen" in Wien, wo freilich die SP regiert. (luc)