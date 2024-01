Klimapolitik: Lücke zwischen Labor und Wirklichkeit

Der Verkehr ist eines der großen Sorgenkinder in der EU-Klimapolitik. Während in anderen Sektoren der Treibhausgasausstoß gegenüber dem Basisjahr 1990 rückläufig war, ist der CO2-Ausstoß einzig in diesem Segment weiter gestiegen. Mehr als 20 Prozent der EU-weiten Emissionen wurden 2021 durch den Verkehr verursacht, der größte Teil davon ist den Pkw (40 Prozent) zuzuordnen. Um den Ausstoß zu senken, wurden EU-weite CO2-Flottengrenzwerte für neu zugelassene Pkw eingeführt, die eine schrittweise