Klimaneutral bis 2040: "Davon sind wir so richtig weit entfernt"

Zwei Ziele hätten die Klimakleber der "Letzten Generation": Aufmerksamkeit erregen und einen gemeinsamen Klima-Diskurs anstoßen. Doch nur das erste hätten sie bisher auch erreicht, sagt Aktivistin Lena Schilling. "Über Klimaziele will jetzt wohl niemand mehr sprechen." Man habe Leute vergrämt und abgestraft, "die nur in die Arbeit wollen". Stattdessen hätte man sich an die Politiker wenden sollen. Doch diese stellten sich taub.