Klimabonus: Sachslehner droht den Grünen

Sachslehner hatte Umweltministerin Leonore Gewessler aufgefordert, das Gesetz zum Klimabonus zu ändern, damit Asylwerber nicht länger in den Genuss der Leistung kommen. Was Gewessler und Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne) ablehnten: Denn auch die ÖVP habe dem Gesetz, das allen Menschen, die mindestens seit einem halben Jahr in Österreich leben, den Bonus zugesteht, auf sämtlichen Ebenen zugestimmt.

Für Sachslehner ist diese Ansicht "nicht hinnehmbar". Es könne "nicht sein, dass Asylwerber, die noch keinen Cent ins System eingezahlt haben" und womöglich das Land verlassen müssen, "mit einem Geldgeschenk belohnt werden". Sollten sich die Grünen hier nicht bewegen, sei "für die ÖVP eine rote Linie überschritten". An welche Konsequenzen dann gedacht wird, ließ Sachslehner offen.