Klimabonus, Bildungskarenz: Wird am richtigen Ende gespart?

145 Euro Sockelbetrag und je nach Hauptwohnsitz einen entsprechenden Regionalausgleich: Das gab es bisher für alle Personen, die im Anspruchsjahr mindestens sechs Monate (183 Tage) ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten, unabhängig von Alter und Staatsbürgerschaft. Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bekamen die Hälfte. Die Höhe des Regionalausgleichs wurde vom Urbanisierungsgrad der Wohnregion abhängig gemacht. Soll heißen: Je weniger Infrastruktur (wie etwa weiterführende Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel oder Bezirkshauptmannschaften) vorhanden sind, desto höher fiel der Regionalausgleich aus.

Der Hintergrund, so der Bund: Der Klimabonus diene als Ausgleich für die durch die CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkosten und solle klimafreundliches Verhalten belohnen.

Bis zu 290 Euro konnten so, automatisch und antragslos, entweder auf dem Konto landen (so aktuelle Daten beispielsweise in FinanzOnline vorhanden) oder per Post als Gutscheine ins Haus kommen.

Damit könnte jetzt Schluss sein. Der Bund muss in den nächsten Jahren Milliarden sparen und noch in den kommenden Tagen einen entsprechenden Sparplan vorlegen, um einem EU-Defizitverfahren zu entgehen. Das verheerende Budgetloch ist wahrscheinlich der größte Brocken in den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Überraschend konnten die Verhandler binnen drei Tagen eine Grundsatzeinigung vorweisen. Es handle sich um ein 6,3-Milliarden-Euro-Paket. 3,18 Milliarden sollen alleine im Bereich der Förderungen eingespart werden. Damit könnte der Klimabonus, aber auch Möglichkeiten wie die Bildungskarenz fallen.

