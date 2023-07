Klimabonus an Wohnungslose nicht ausbezahlt: Ministerium sucht Lösung

Fünf Tiroler Sozialorganisationen übten am Donnerstag harsche Kritik am Klimaschutzministerium (BMK), da ihre Klienten - die etwa aufgrund von Wohnungslosigkeit eine "Wohnungslosenadresse" haben - noch nicht berücksichtigt wurden. Sie orteten eine "ungleiche Behandlung". Das Ministerium sah die Problematik im Zustellgesetz begründet und kündigte eine Lösung an, wie es zur APA hieß.

Die Sozialeinrichtungen argumentierten in einer Aussendung, dass viele ihrer Klientinnen und Klienten über eine "Hauptwohnsitzbestätigung ohne Wohnsitzqualität" verfügen und damit eine amtliche Meldeadresse haben. Die Vorgaben des Klimabonusgesetzes, wonach man etwa im Jahr 2022 an zumindest 183 Tagen im Inland mit Hauptwohnsitz gemeldet gewesen sein musste, würden "jedenfalls für die allermeisten unserer Klient*innen erfüllt", hieß es. Trotzdem habe bisher keine Auszahlung stattgefunden.

Die Betroffenen würden unter der "hohen Inflation, welche gerade die untersten Einkommensschichten am stärksten betrifft", leiden, sagte Julia Schratz von der Einrichtung lilawohnt. "Sie rechneten mit der Auszahlung des Klimabonus spätestens mit Februar/März 2023", denn "wohnungslos bedeutet nicht ausgabenlos". Der Klimabonus soll einerseits klimafreundliches Verhalten belohnen, andererseits wurde er im Rahmen des Anti-Teuerungs-Pakets im Vorjahr erhöht und weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt.

Die Sozialeinrichtungen monierten außerdem fehlende Kommunikation. Man habe sich bisher in acht "Urgenzen" an das Ministerium gewandt. "Werden die betroffenen Menschen vergessen oder bewusst ignoriert?", wurde in der Aussendung gefragt.

Notwendige Daten nicht vorliegend

Das Klimaschutzministerium hatte im Februar angekündigt, dass die letzte Tranche nun ausbezahlt werde. "Alle Personen mit Hauptwohnsitzbestätigung und Abgabestelle haben den Klimabonus in der zweiten Auszahlungswelle ab Februar 2023 bereits erhalten", hieß es nun auf APA-Anfrage. Der Klimabonus wurde dort ausbezahlt, "wo eine Abgabestelle laut Zustellgesetz vorlag. An jene, die zwar über eine Hauptwohnsitzbestätigung gemeldet sind, aber keine Abgabestelle im Sinne des Zustellgesetzes verfügen, konnte keine offizielle Zustellung vorgenommen werden, da es einerseits keine Abgabestelle gibt und das BMK die hierfür notwendigen Daten dazu nicht hat."

Das Ministerium teilte jedoch mit, dass man nun "mit Hochdruck an einer Lösung" arbeite. Man sei dazu auch "regelmäßig mit bundesländerübergreifenden karitativen Einrichtungen im Austausch". "Ziel ist es, noch im Sommer diesen Jahres den Klimabonus 2022 den betroffenen Personen zukommen zu lassen. Um für die betroffenen Personen die Auszahlung des Klimabonus 2023 und darüber hinaus zu gewährleisten, wurden bereits in Absprache mit karitativen Einrichtungen beim Klimabonus 2023 von Beginn an Personen mit Hauptwohnsitzbestätigung und Abgabestelle und jene ohne Abgabestelle abgefragt", wurde versichert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper