Klima-Kleber: FPÖ macht Druck im Nationalrat wegen schärferer Strafen

Das Thema soll auf die Tagesordnung der für den 19. Jänner anberaumten Sitzung des Justizausschusses gesetzt worden, appellierte FPÖ-Obmann Herbert Kickl in einem Brief an die anderen Fraktionen. Er erwartet sich zudem vor allem Unterstützung aus der ÖVP nach diversen "Lippenbekenntnissen" aus Niederösterreich und Tirol. Bereits im November hatte die FPÖ ein schärferes Vorgehen gehen Klima-Aktivisten gefordert. Angesichts von Sachbeschädigungen und Straßenblockaden verlangten die Freiheitlichen strengere Strafen und die Beobachtung der Gruppe "Letzte Generation" durch den Verfassungsschutz. Auch Anträge dazu wurden im Nationalrat eingebracht. Demnach sollte die "Behinderung der Hilfeleistung" bestraft werden, mit bis zu sechs Monaten und bei Todesfolge bis zu einem Jahr Haft.

Mehr ermutigt fühlt sich die FPÖ nun durch Aussagen in dieser Richtung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - sie befindet sich derzeit im Wahlkampf - sowie Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (beide ÖVP). Kickl erwartet sich nun im Gespräch mit der APA, dass "den bloßen Lippenbekenntnissen jetzt auch Taten folgen" und auch die türkise Bundesregierung ihren "Kuschelkurs" verlässt. Der FPÖ-Chef will daher im Ausschuss "Nägel mit Köpfen machen" und Verschärfungen Ende Jänner im Nationalrat beschließen.

Dass tatsächlich - ohne Einigung mit dem Koalitionspartner der ÖVP, den Grünen - schärfere Maßnahmen gegen die sogenannten Klima-Kleber schnell beschlossen werden, ist fraglich. In einem Brief auf Referentenebene an die anderen Klubs schreiben die Freiheitlichen außerdem: "Es ist uns bewusst, dass dieser Ausschusstermin ausschließlich für das Anti-Korruptions-Volksbegehren vereinbart wurde, jedoch verlangt die derzeitige Situation, dass rasch parlamentarisch gehandelt wird."

