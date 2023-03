Klima-Allianz fordert Nehammer zu Klima-Gipfel auf

Die Allianz „Neustart Klima“ fordert Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) in einem offenen Brief dazu auf, einen Gipfel mit der heimischen Klimawissenschaft einzuberufen. Dazu sah sich die von Global 2000, WWF und Klimavolksbegehren getragene Initiative nach Nehammers „Rede zur Zukunft der Nation“ in der Vorwoche veranlasst. In dieser Rede hatte sich Nehammer unter anderem gegen das Aus für Verbrennungsmotoren ausgesprochen.

Die Entscheidungen beim Klimaschutz müssten „rasch und konsequent auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse getroffen werden. Viele haben nach der Rede des Bundeskanzlers Zweifel, ob das auch sein Plan ist“, sagt WWF-Programmleiterin Hanna Simons. Missfallen äußerten die Organisationen auch dazu, dass sich Nehammer vom Buch „Apokalypse, niemals!“ von Michael Shellenberger, der Atomkraft befürwortet, inspirieren ließ. Dieses sei stark fehlerhaft, so Global-2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner.

