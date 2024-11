Kleinlicher Streit zweier Ministerien gefährdet Luftverteidigung

Der Streit zwischen dem Verteidigungs- und dem Beamtenministerium (BMKÖS) tobt seit Monaten – hinter den Kulissen. Am Wochenende schlug die Meldung jedoch wie eine Bombe ein: Die in Zeltweg stationierten Eurofighter blieben am Boden, weil Fluglotsen fehlen (Überstundenabbau). Da nützen das beste Flugzeug, die besten Piloten und Techniker nichts. Die Überschall-Jets konnten ihrer Aufgabe nicht nachkommen, der Luftraum blieb ungeschützt.