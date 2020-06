Kleinkrieg vor dem Kurz-Auftritt im Ibiza-Ausschuss

In der Ibiza-Affäre wird auch die Rolle des FP-nahen "Instituts für Sicherheitspolitik" (ISP) durchleuchtet. Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache hatte im Ibiza-Video bekanntlich mehrfach angedeutet, dass man Parteispenden über parteinahe Vereine am Rechnungshof vorbei leisten könne. Nun hat am Wochenende Ex-FP-Klubchef Johann Gudenus gesagt, die Idee für den Verein ISP sei ursprünglich vom aktuellen burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) an die FPÖ herangetragen worden.

Doskozil war damals noch Verteidigungsminister. Gestern dementierte Doskozils Büro, dass er diese Idee vorgeschlagen hatte. Auch sei während seiner Zeit als Minister "kein Cent" an das ISP geflossen. Letzterer Aussage widerspricht der frühere FP-Abgeordnete Markus Tschank, der Obmann des ISP ist. "Es wurden laufend Leistungen abgerechnet", so Tschank, der entsprechende Vertrag sei seit 1. Jänner 2017 in Kraft und laufe bis Ende dieses Jahres mit einem jährlichen Volumen von 200.000 Euro. Doskozils Minister-Ära endete am 18. Dezember 2017.

Für die ÖVP waren diese Informationen am Wochenende willkommene Munition, um Entlastungsangriffe vor einer spannenden U-Ausschuss-Woche zu reiten. Immerhin muss am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) vor dem U-Ausschuss aussagen. Die ÖVP fordert nun auch die Ladung von Doskozil.

Die FPÖ wiederum sieht darin eine "parteipolitische Polemik einer beleidigten ÖVP", wie der FP-Fraktionsführer im Ausschuss, Christian Hafenecker, betonte. Aber wenn es zu einer Ladung von Doskozil komme, könne man ihn auch gleich über die ÖVP-nahen Vereine befragen, die vom Ministerium offenbar Zuwendungen erhalten hätten, so Hafenecker.

Insgesamt kooperiert das Verteidigungsministerium derzeit mit sechs Vereinen. Vier sind SPÖ-nahe, einer ist ÖVP-nahe, er wird vom ehemaligen ÖVP-Verteidigungsminister Werner Fasslabend geleitet (Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik).