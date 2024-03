Kleingärten: Justiz ermittelt gegen Wiener Bezirkschef

In der Affäre um Wiener Kleingärten, die zu überaus günstigen Preisen von SP-Politikern erworben worden sind, gibt es vorerst Ermittlungen gegen drei Personen, wie die Staatsanwaltschaft Wien bekanntgegeben hat. In drei weiteren Fällen wurde ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet. ÖVP, Grüne und FPÖ forderten Aufklärung von der Bürgermeisterpartei.

In der Causa geht es darum, dass SP-Funktionäre Parzellen besitzen sollen, die durch Umwidmungen an Wert gewonnen haben. Unter anderem geht es um einen Kauf, den der Bezirkschef der Donaustadt, Ernst Nevrivy (SP), 2020 in einer Anlage in Breitenlee getätigt hat. 2021 fand die Umwidmung des Grundstücks in Bauland statt – was ihm den Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nevrivy haben bereits einige SP-Politikerinnen dort Parzellen erworben.

Nevrivys Anwalt bestätigte am Freitag, dass gegen seinen Mandanten ermittelt wird. Dieser habe sich zu 100 Prozent korrekt verhalten. Man vertraue voll auf die Justiz.

Der Wiener VP-Klubchef Markus Wölbitsch warf der SP den Versuch vor, "Gras über die Sache wachsen zu lassen". Von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) forderte er die Vorlage des Prüfberichts der internen Revision.

Für das Grüne Führungsduo Judith Pühringer und Peter Kraus ist es höchste Zeit, dass die Justiz "den roten Kleingartensumpf trockenlegt". "Volle Aufklärung" forderte auch FP-Klubobmann Maximilian Krauss, für den feststeht, dass von der SP "ohne Ende gemauschelt wurde".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper