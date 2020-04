Kleine Geschäfte dürfen am 14. April wieder öffnen

Gestern legte die Regierung einen Fahrplan und neue Verordnungen vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu, was nun erlaubt ist und was nicht:

Darf ich zu Ostern mit meiner Familie feiern? Sofern diese nicht im gleichen Haushalt lebt: nein. Die derzeit geltenden Verkehrsbeschränkungen wurden bis Ende April verlängert. Das heißt, es gibt nur vier Gründe, das Haus zu verlassen: um zur Arbeit zu gelangen, für dringend notwendige Besorgungen, um anderen zu helfen oder um sich an der frischen Luft zu bewegen. Letzteres aber nur alleine oder mit Menschen, mit denen man in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Auch zum Osterfest soll auf Feiern verzichtet werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Darf ich zu Ostern einen Ausflug machen? Nein. Es ist lediglich erlaubt, sich im Freien die Füße zu vertreten. Menschenansammlungen im öffentlichen Raum sind untersagt, ein Mindestabstand von einem Meter ist immer einzuhalten.

Wann kann ich Familie und Freunde wieder besuchen? Die Beschränkungen gelten bis Ende April. Ob sie aufgehoben werden, wird danach entschieden, ob die Ausbreitung des Virus zurückgeht und die Fallzahlen der Infizierten sinken.

Muss ich beim Einkaufen eine Maske tragen? Ja, seit dem gestrigen Montag besteht in den Supermärkten Maskenpflicht. Am 14. April sperren kleinere Geschäfte (bis 400 Quadratmeter Größe) sowie Bau- und Gartenmärkte wieder auf. Auch dort ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Es muss, auch im Supermarkt, keine medizinische Maske sein, ein selbstgenähter Schutz oder auch ein Tuch sind ausreichend.

Wann sperren die großen Geschäfte und Einkaufszentren wieder auf? Ab 1. Mai ist das erlaubt. Auch dort werden die Auflagen, wie Mund-Nasen-Schutz und Beschränkung der Kundenanzahl, gelten.

Wo muss ich den Mund-Nasen-Schutz noch tragen? Ab 14. April in allen geöffneten Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz. Letzteres ist aber im Sinne einer Absprache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu regeln.

Wann kann ich wieder ins Kino, Theater, auf den Sportplatz oder ins Fitnessstudio gehen? Bis auf Weiteres nicht. Ob und ab wann dies wieder möglich ist, wird Ende April evaluiert.

Wann sind öffentliche Veranstaltungen wieder möglich? Bis Ende Juni sind keine Veranstaltungen, welcher Art auch immer, erlaubt. Wie es im Sommer weitergehen wird, ist noch offen.

Wie lange sind Friseure und andere Dienstleistungsbetriebe noch geschlossen? Friseure nehmen eine Sonderstellung ein, sie dürfen – unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen – ab 1. Mai wieder öffnen. Für alle anderen Dienstleistungsbereiche gilt als Ziel eine schrittweise Öffnung ab Mitte Mai. Allerdings wird die Entscheidung darüber erst Ende April getroffen.

Wie sieht es mit der Gastronomie und den Hotels aus? Auch für diesen Bereich wird eine Entscheidung erst Ende April fallen. Das Ziel ist aber eine schrittweise Öffnung ab Mitte Mai.

Gibt es auch für Hochzeiten und Begräbnisse Beschränkungen? Ja. Begräbnisse dürfen nur im familiären Kreis mit maximal 30 Personen sowie Hochzeiten und Taufen nur im kleinsten Kreis mit höchstens zehn Personen abgehalten werden.

Ab wann kann ich jemanden in einem Pflege- oder Seniorenheim wieder besuchen? Die Bewohner dieser Heime gehören zur Risikogruppe, daher gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Einen Termin, ab wann diese Vorgabe gelockert wird, nennt die Regierung nicht.

Werden Schwimmbäder, Badeseen und Freibäder mit Beginn der Badesaison geöffnet? Bis auf Weiteres nicht. Ende April wird auch für diesen Bereich eine Evaluierung vorgenommen.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Beschränkungen halte? Die Polizei wird vor allem in der Karwoche verstärkt kontrollieren. Strafen von bis zu 3600 Euro sind möglich.

Werde ich im Sommer meine geplante Urlaubsreise machen können? Die Reisebeschränkungen bleiben bis auf Weiteres aufrecht. Bundeskanzler Kurz meinte gestern dazu: "Solange Corona die Welt beschäftigt, wird das auch so bleiben." Die wieder eingeführten Kontrollen an den Grenzen zu Italien, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein werden (zumindest) bis 27. April fortgesetzt.



Schulen bis mindestens Mitte Mai geschlossen

Unterricht zu Hause, das ist für die Schüler in Österreich noch mindestens bis Mitte Mai Realität. Die bisher geltende Regelung – Homeschooling und bei Bedarf Betreuung im Schulgebäude – bleibt noch einen Monat in Kraft. Wie es dann weitergeht, sei offen und werde auch erst Ende April entschieden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern. Bis dahin werde die Entwicklung evaluiert. Davon ist die weitere Vorgangsweise abhängig.

Für die Kinder werde es wie bisher in den Schulen und in den Kindergärten Betreuungsmöglichkeiten geben. "Es ist keine Schande, wenn man es zu Hause einmal nicht mehr aushält und die Betreuung für einzelne Tage in Anspruch nimmt", betonte Bundeskanzler Kurz in Richtung der Eltern. Bisher lautete die Order, lediglich Kinder, deren Eltern in "systemrelevanten Berufen" tätig sind, zu betreuen. Angesichts der Herausforderungen, die Berufstätigkeit und Unterricht zu Hause mit sich bringe, gibt man sich nun etwas kulanter.

Maturanten und Schüler, die ihre Lehrabschlussprüfung ablegen, werden schon mit Anfang Mai in die Schulen zurückkehren. Denn: "Matura und Abschlussprüfungen werden jedenfalls durchgeführt." Die Frage sei nicht ob, sondern wie, erklärte der Kanzler. Fest steht, dass es strenge Auflagen geben wird. Weitere Details wird Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) noch diese Woche präsentieren, kündigte Kurz an.

Die Verschiebungen machen in Oberösterreich eine Änderung des Gesetzes für land- und forstwirtschaftliche Schulen notwendig. In den zweiten Lehrgängen sind verpflichtende Praktika vorgesehen, ohne die das Schuljahr nicht abgeschlossen werden kann. Diese können nun gestundet oder erlassen werden. Der entsprechende Beschluss erfolgt am 23. April im Landtag.

An den Universitäten werden die Lehrveranstaltungen "bis auf Weiteres" auf digitale Weise stattfinden. Prüfungen werden abgehalten, sofern die entsprechenden Auflagen eingehalten werden. Dazu zählt beispielsweise ein Mindestabstand.

Die Neos erneuerten angesichts der Verlängerung ihre Forderung, sicherzustellen, dass alle Kinder am Online-Unterricht teilnehmen können.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at