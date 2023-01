Klausur: Türkis-grüner Neustart mit Klimaschutz und Energiepaket

Lehren aus den multiplen Krisen des Vorjahres will die türkis-grüne Koalition am Mittwoch zum Abschluss einer zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach bei Wien vorlegen. Unter dem Motto "Stärker aus der Krise" werde man sich vor allem der Sicherung der Energieversorgung und im Lichte des Ukraine-Krieges den Wegen zu mehr Unabhängigkeit widmen, hieß es aus dem Büro von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP).