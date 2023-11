Klaus Luger: "Und als nächstes schreiben wir Schnitzelessen in die Verfassung?"

Mit seiner Meinung halte er nicht hinter dem Berg: Diese Selbsteinschätzung traf der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) heute Vormittag bei der Präsentation seines Direktwahl-Ergebnisses (79 Prozent) als Linzer Parteivorsitzender sowie der Ergebnisse der Befragung der Linzer Parteimitglieder zu Themen wie Arbeitszeitverkürzung und Tempo 100.

Ein aktuelles Thema stand nicht zur Befragung - SP-Bundesparteichef Andreas Babler hatte es auch erst diese Woche in Vorbereitung auf den Bundesparteitag am 11. November lanciert: nämlich die Forderung der SPÖ, Preissteigerungen bei Lebensmittel, Mieten und Energie per Verfassungsbestimmung auf zwei Prozent begrenzen zu wollen.

Was er davon hält, sagte Luger heute auf Vormittag auf eine Frage der OÖN auch recht klar: „Gar nichts.“ Er habe aus guten Gründen auch die Forderung der ÖVP abgelehnt, Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung festzuschreiben. „Wenn wir das alles in die Verfassung schreiben: Was kommt als nächstes? Schreiben wir dann auch den monatlichen Nachweis von Schnitzelessen in die Verfassung?“

Die Verfassung habe „eine einzige Aufgabe“, so Luger: „Dass unser Staat funktioniert und so geregelt ist, dass es unabhängig davon, wer demokratisch legitimiert ist, klare Spielregeln gibt.“ Das sollte man nicht mit „allem Möglichen“ anreichern. Abgesehen davon zeuge Bablers Forderung von „ökonomischem Unverständnis“, sie sei „unrealistisch und nicht umsetzbar“, sagt Luger. „Wenn man meint, inflationäre Prozesse stärker bearbeiten zu müssen, gibt es viele Möglichkeiten, aber das hat in der Verfassung nichts zu suchen. Das ist Alltagspolitik.“ Die Verfassung sollte eine Verfassung bleiben und „nicht eine Ansammlung von Wunschvorstellungen. Das gehört auch zu einer staatstragenden Partei, solchen Verlockungen nicht zu erliegen.“

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger