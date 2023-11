Klaus Luger: "Ich fürchte, wir vergeben eine Riesenchance"

OÖNachrichten: Zehn Jahre Bürgermeister – drei Worte, die Ihre Gefühlslage beschreiben?

Klaus Luger: Dankbar, glücklich, motiviert.

Das politische Klima ist rauer geworden, die Bürger sind fordernder, das Vertrauen in die Politik sinkt immer weiter. Fällt es da schwer, motiviert zu bleiben?

Lustig ist das nicht immer. Aber es ist der Beruf, der mir Freude bereitet. Das ist nach wie vor so. Insgesamt leben wir in einer Zeit, in der die individuellen Befindlichkeiten massiv an Bedeutung gewonnen haben. Viele Bürger sind stark ich-fokussiert. Bundespolitisch ist das Erscheinungsbild im Nationalrat dramatisch, da nehme ich keine Fraktion gänzlich aus. Ich erlebe aber eine völlig andere Situation in der Linzer Kommunalpolitik. Hier haben wir seit einigen Jahren innerhalb der Stadtregierungsparteien einen sehr korrekten Umgang, möglicherweise bedingt durch die Kooperation während der Pandemie.

Sie gelten als Kritiker des neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler, haben sich auch aus den Bundesgremien zurückgezogen.

Meine politische Überzeugung ist sozial-liberal. Derzeit sind in der SPÖ aber andere Gewichtungen gefragt. Es gibt in den Gremien eine klare Mehrheit für eine sehr klassenkämpferische Ausrichtung. Fragen, die meiner Meinung nach zukunftsweisend wären, wird zu wenig Beachtung geschenkt: etwa, wie wir genügend Arbeitskräfte finden können oder den Umstieg auf CO2-neutrale Energie schaffen. Diese sehr unterschiedlichen Auffassungen waren der Grund für den Rückzug.

Wie unglücklich sind Sie über den Kurs der SPÖ?

Ich bin nicht unglücklich, denn ich versuche, mich nicht von Befindlichkeiten treiben zu lassen. Ich fürchte nur, wir vergeben gerade eine Riesenchance – man muss sich die Lage ja auf der Zunge zergehen lassen: Wir haben eine durch Korruption und Misswirtschaft völlig diskreditierte ÖVP, dazu die Grünen, die wesentliche inhaltliche Positionen opfern, um an der Macht zu bleiben, und eine FPÖ, die so weit rechts ist wie seit vielen Jahren nicht. Das heißt, es wäre für die SPÖ möglich, aus der Position der Mitte auch bürgerlich-liberale und enttäuschte Grün-Wähler zu gewinnen. Meine Überzeugung ist, dass die SPÖ mit dieser Positionierung am ehesten erfolgreich wäre.

Empfinden Sie die SPÖ noch als politische Heimat?

Ja, natürlich, der gemeinsame Wertekatalog ist ja gegeben, natürlich sind Babler und ich beide Sozialdemokraten. Es gab in der Sozialdemokratie immer verschiedene Strömungen. Babler verfolgt einen sehr exponierten Kurs. Die Wähler werden entscheiden, ob das funktioniert.

Sie hatten für den Parteitag der Linzer SPÖ diese Woche Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer als Referent eingeladen. Warum?

Wir kennen uns sehr lange, schon aus Zeiten, als wir noch in Jugendorganisationen waren – und wir verstehen uns auch heute noch gut. Außerdem wollte ich bei unserer Konferenz einen internationalen Schwerpunkt setzen, und in diesen Fragen wird Alfred Gusenbauer niemand seine hohe Kompetenz absprechen.

Gusenbauer hat einst für Österreich das Ziel der "solidarischen Hochleistungsgesellschaft" definiert. Teilen Sie diese Vision?

Ja, das ist genau mein Zugang. Ich stehe für Leistung und Arbeit. Das Bekenntnis zur Leistung darf aber nicht dazu führen, dass jene durch die Netze fallen, die aus irgendwelchen Gründen das Tempo nicht halten können.

2024 sind Nationalratswahlen. SPÖ-Chef Babler sagte, dass die FPÖ als Koalitionspartner nicht in Frage komme. Gleiches gelte für die ÖVP, wenn sie sich nicht ändere. Finden Sie das richtig?

Die FPÖ ist keine Option, aber nicht nur wegen Kickl, sondern wegen ihrer ganzen derzeitigen Ausrichtung. Jede andere Partei würde ich nicht ausschließen. Was die Einschränkungen bei der ÖVP betrifft, sage ich: Wenn man, wie wir derzeit, in Umfragen nur 22 Prozent erreicht, halte ich es nicht für angebracht, Bedingungen vorzugeben. Die ÖVP, die Neos, die Grünen, das sind alles Varianten. Möglicherweise sind von den vier Parteien drei darauf angewiesen, zueinander zu finden, um das Schlimmste zu verhindern – und das wäre Blau-Schwarz.

Vor kurzem wurde der Finanzausgleich verhandelt. Eröffnet er den Städten mehr Spielraum?

Das Ergebnis ist für die größeren Städte negativ. Wir sind ja nicht einmal mit einem eigenen Anteil betraut worden, erstmals in der Geschichte hängen wir zu hundert Prozent von den Ländern ab. Das heißt, es wird jetzt in jedem Bundesland gefeilscht, was die Städte von den Ländern bekommen. Unser Hauptproblem in Linz sind seit Jahren die Nettozahlungen an das Land Oberösterreich. Ohne diese Zahlungen hätten wir einen satten Überschuss.

Linz hat jahrzehntelang den Doppelpass mit dem Land bei großen Projekten gespielt, Landeshauptmann und Linzer Bürgermeister waren eine Achse. Ist das heute auch noch so?

Stelzer/Luger, das ist seit längerem eine sehr stabile Achse, getragen von gegenseitiger Wertschätzung. Nur in der Finanzierungsfrage werden wir nie sehr nahe sein. Man sollte auch nicht immer glorifizieren, was früher war. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen das Verhältnis unserer beiden Vorgänger auch nicht so ungetrübt gewesen ist, wie man das jetzt darstellt.

Linz ist aus der Musiktheater-Finanzierung ausgestiegen, auch vom AKH Linz hat man sich gänzlich getrennt, als dieses in das Kepler-Uniklinikum eingebracht wurde. Musste man einen Bedeutungsverlust in Kauf nehmen, um finanziell zu überleben?

Es waren auch finanzielle Gründe, unbestritten. Aber es gab vor allem strukturelle Gründe. Mit der Entscheidung, eine Medizin-Fakultät zu gründen, war klar, dass die Stadt Linz ihre emotional starke Bindung an das AKH aufgeben muss. Alles andere wäre sinnlos gewesen. Ich würde ja jetzt ohnehin in der Spitalslandschaft noch viel weiter gehen: Das Land sollte die Ordensspitäler stärker in das Landes-Spitalswesen eingliedern, das wäre der nächste logische Schritt. Wenn das Land 99 Prozent des Abgangs dieser Spitäler bezahlt, darf man auch 99 Prozent der Verantwortung übernehmen.

Was sich auch während Ihrer Bürgermeister-Ära nicht geändert hat, ist das Bild von Linz als Staustadt. Wird man das jemals abschütteln?

Der Verkehr ist eine Achillesferse und eine Herausforderung, die wir lösen müssen. Es ist erst seit wenigen Jahren möglich, dass Stadt und Land gemeinsam planen. Das war vor Stelzer/Luger nicht so. Vieles ist früher am Stadt-Land-Konflikt gescheitert, das fällt uns jetzt massiv auf den Kopf. Dazu kommt, dass der von den ÖBB für 2009 zugesagte vierspurige Ausbau der Westbahnstrecke immer noch auf sich warten lässt. Außerdem glaube ich, dass wir andere innovative Verkehrslösungen entwickeln müssen. Ich weiß, manche lachen darüber, aber Stadtseilbahnen werden überall in Europa gebaut, sie sind kostengünstiger, einfacher, zum Teil sogar schneller realisierbar. Bei uns gibt es bisher dafür leider ein Njet von Land und Bund, aber ich kämpfe weiter dafür.

Das Verhältnis zu Ihrem Vorgänger Franz Dobusch ist zerrüttet. Ist das nicht schade?

Wir haben keine besondere persönliche Beziehung, das ist leider richtig. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass sich Lebenswege von Menschen trennen.

Schauen wir in die Zukunft: Haben Sie schon einen Nachfolger im Blick?

Wir haben einen Pool von vier bis fünf Persönlichkeiten, die die Partei in Zukunft führen werden. Wer in dieser Gruppe welche Aufgabe übernimmt, ist nicht das Dekret des scheidenden Bürgermeisters. Ich habe selbst immer wieder erleben müssen, dass es nicht gut ist, dass die, die gehen, noch im Detail bestimmen, wer in Zukunft etwas wird. Ich habe mir vorgenommen, dieser Verlockung nicht zu unterliegen.

Ausgeschlossen, dass Sie selbst 2027 nochmals antreten?

Ja, eindeutig und unwiderruflich.

Aber bis zum Ende der Legislaturperiode 2027 bleiben Sie?

Wenn ich gesund und fit bleibe, werde ich die Periode wie angekündigt zu Ende bringen.

Schon Pläne für danach?

Ich möchte etwas in der Wirtschaft machen. Sicher ist, dass ich keine Rolle mehr in der SPÖ übernehmen werde. Ich bin da für den klaren Schnitt, damit man Freundschaften aus der Politik in das Leben nach der Politik mitnehmen kann.

