Klarheit in Gastronomie, Zwist um Lage in Wien

Klar sind seit Freitag die Vorgaben der Regierung, bei der ab 15. Mai erfolgenden Gastro-Öffnung. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wiederholte die bekannten Eckpunkte für den Besuch in Restaurants:

Ein Meter Abstand zwischen den Besuchergruppen.

Kellner müssen Mund und Nase abdecken, keine Maskenpflicht herrscht in der Küche.

Reservierungspflicht gibt es keine, sie wird aber empfohlen. Sperrstunde ist um 23.00 Uhr.

An der Lage in Wien scheiden sich weiter die Geister. Innenminister Nehammer führte in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA ins Treffen, dass in der Bundeshauptstadt in den vergangenen Tagen rund die Hälfte aller österreichweiten Neuinfektionen zu verzeichnen gewesen seien - nämlich 67 von 131 zwischen dem 4. und 7. Mai. "Die Zahlen in Wien geben uns nun bereits seit einiger Zeit Grund zur Sorge", hielt der Ressortchef fest.

"Der macht sich Nüsse Sorgen um Wien"

Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker zeigte sich bei einer Pressekonferenz verärgert und fand ungewöhnlich scharfe Worte: "Der macht sich Nüsse Sorgen um Wien. Wenn er seine Statistik ordentlich lesen würde, dann würde er sehen, dass im Vergleich der Landeshauptstädte Wien an drittletzter Stelle ist, was die Zahl der Infizierten insgesamt anbelangt", sagte der SPÖ-Politiker. Wichtiger sei die längerfristige Betrachtung. Und hier sei die Entwicklung in Wien rückläufig - auch was die Covid-19-Patienten in Spitälern anbelangt. "Nachdem wir nicht Guglhupfpatschn sind, sondern eine Zwei-Millionen-Stadt, und jeden Tag zwischen 1.500 und über 2.000 Tests machen", seien tägliche Schwankungen von plus/minus 20 oder 30 "wirklich wurscht", so Hacker.

