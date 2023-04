Klarheit bei Digital-Uni: Das Ministerium hat entschieden

Bei der Wahl der Gründungsrektorin sei nicht alles rechtens verlaufen, kritisiert Helmut Fallmann, Fabasoft-Chef und Mitglied des Konvents. Er brachte eine Aufsichtsratsbeschwerde beim Bildungsministerium ein. Das Ministerium hat seine Prüfung nun Dienstagnachmittag abgeschlossen: "Nach sorgfältiger Prüfung der Beschwerde wird festgehalten, dass es keine aufsichtsbehördliche Aufhebung der Wahl der Gründungsrektorin durch den Gründungskonvent geben wird", heißt es in einer Aussendung. Es habe keine Verletzungen der relevanten Verfahrensvorschriften gegeben.

13-seitiges Beschwerden

Das Schreiben habe man bereits an Fallmann übermittelt. Er hatte die 13-seitige Aufsichtsbeschwerde mit öffentlich nicht näher ausgeführten "triftigen, rechtlichen Gründen" argumentiert. Im OÖN-Interview sprach er davon, dass kurz vor der Wahl der Gründungsrektorin Anfang März noch ein Schreiben ausgeteilt worden war, in dem sich ein JKU-Mitarbeiter über Noch-JKU-Rektor Meinhard Lukas, er war lange zeit als Favorit für den Gründungsrektor gehandelt worden, beschwert hatte. Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, gab es für Lukas nicht. Auch in den Hearings war das Schreiben kein Thema.

Zudem führt Fallmann in der Aufsichtsbeschwerde neben anderen Punkten die aus seiner Sicht zu spät erfolgte Erklärung von Befangenheiten im Konvent als Grund an, warum die Wahl Lindstaedts aufzuheben sei.

Stetige Verzögerung

Die Arbeit des Gründungskonvents war von Verzögerungen geprägt: So legte der Rektor der Universität für Angewandte Kunst, Gerald Bast, Ende Jänner sein Mandat im Konvent einen Tag vor dem ersten Wahltermin für die Gründungspräsidenten-Hearings zurück. Als Grund nannte er Befangenheit von drei anderen Mitgliedern sowie fehlende Inhalte der neuen TU. Daraufhin berief das Wissenschaftsministerium den Rektor der Montanuni Leoben, Wilfried Eichlseder, in den Konvent.

Lindstaedt wurde schließlich Anfang März - mit vier zu zwei Stimmen - gewählt, drei Mitglieder hatten sich wegen Befangenheit enthalten.

Dichter Zeitplan

Das IDSA geht auf eine Idee des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) aus dem Jahr 2020 zurück. Der Lehrbetrieb soll nach derzeitigem Plan bereits im kommenden Wintersemester starten. Der Endausbau soll 2036/2037 mit 6.300 Studierenden erreicht sein.

