Klagenfurt: Abberufung mit Nachspiel

Anlass war die "Spitzelaffäre": Jost hatte die Durchsuchung von E-Mail-Konten von Magistratsmitarbeitern und Politikern in Auftrag gegeben. Es ging darum, herauszufinden, wer interne Unterlagen – unter anderem die Überstundenabrechnungen des Magistratsdirektors – an die Öffentlichkeit gebracht hatte. Jost selbst sieht seine Abberufung als unrechtmäßig an und wird laut seinem Anwalt eine Klage auf Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses einbringen.

Der "Spitzelaffäre" liegt die "Überstundenaffäre" zugrunde. Dabei geht es um möglicherweise zu Unrecht verrechnete Überstunden. Die Causa wurde österreichweit bekannt, weil die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nach einer Anzeige der Stadt gegen einen Journalisten ermittelt und ihm Laptop und Handy abgenommen hatte. Nach einem öffentlichen Aufschrei wurde das Verfahren gegen den Journalisten aber auf Weisung der Oberbehörde eingestellt.

