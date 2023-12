Kirchensteuer wird stärker absetzbar

Das sieht ein Antrag vor, der heute im Nationalrat von der Koalition eingebracht wurde. Die Neuregelung gilt ab dem Veranlagungsjahr 2024. Damit setze man im Parlament die breite Entlastungsoffensive fort, von der auch Gläubige und Familien profitieren sollen, erklärte ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme.

Glaube sei auch Kultur und für viele Menschen gerade in herausfordernden Zeiten ein sprichwörtlicher Anker, der Sicherheit und Hoffnung gebe. Daher sei es wichtig, im Rahmen der steuerlichen Absetzbarkeit hier für Erleichterung zu sorgen - und gleichzeitig für eine Win-Win-Situation. Denn jene, die Kirchenbeiträge abzuführen hätten, könnten nun 200 Euro mehr steuerlich geltend machen, gleichzeitig komme das Geld aber auch weiterhin bei den Kirchen und Religionsgemeinschaften an, die damit Seelsorge und wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leisteten, so Wöginger.

