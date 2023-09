Kinderschutz: Strafen werden deutlich erhöht

Die Regierung will gegen Kindesmissbrauch härter vorgehen. Am Mittwoch hat der Ministerrat ein „Kinderschutzpaket“ beschlossen. Dieses sieht deutlich höhere Strafen vor, zudem werden auch die Präventionsmaßnahmen erhöht. „Mir ist wichtig, dass kein Kind Opfer wird, dafür müssen wir sie umfassend schützen“, sagte Justizministerin Alma Zadic. „Die Strafhöhen werden zum Teil verdoppelt, sogar verdreifacht“, kündigte sie an. Sie hatte federführend mit