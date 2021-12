Kinderkostenstudie: Forderungen nach Maßnahmen gegen Kinderarmut

Dass das Sozialministerium die erste Kinderkostenstudie seit 1964 vorgelegt hat, um Transferleistungen wie Unterhalt besser an heutige Lebensrealitäten unterschiedlicher Familienformen anpassen zu können, wurde am Freitag durchwegs begrüßt. Die Ergebnisse sind für SPÖ, ÖGB, AK und diverse NGOs jedoch ein Beleg dafür, dass es dringend Reformen bei den Familienleistungen und mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut braucht. Zustimmung gibt es für die Idee einer Kindergrundsicherung.

Tenor bei den per Aussendung deponierten Forderungen: Es braucht dringend eine Wertanpassung der Familienleistungen. Außerdem soll der Familienbonus Plus überprüft werden, der laut der aktuellen Studie des Wifo Alleinerziehende, Geringverdiener und Familien mit vielen Kindern benachteiligt.

SPÖ: Familienbonus per se ungerecht

Für die SPÖ zeigt die Studie, dass die bisherige Grundlage zur Berechnung der Transferleistungen inadäquat war und dass der Familienbonus "per se ungerecht" sei. Nun brauche es "ein ganzes Bündel an Maßnahmen", um etwa Alleinerzieher zu entlasten und Kinderarmut zu bekämpfen, etwa in Form einer Kinderunterhaltsgarantie auf Basis des tatsächlichen Bedarfs der Kinder oder durch Anpassung der Regelsätze.

Die Unterstützung für Familien sei derzeit zu niedrig und komme nicht bei allen gleich an, konstatiert der ÖGB. Für Vizepräsidentin Corinna Schumann wäre es sinnvoller, die Familienbeihilfe zu erhöhen statt auf Steuererleichterungen wie den Familienbonus zu setzen. Außerdem müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit alle Eltern gut einer Vollzeitbeschäftigung nachkommen können. Die Arbeiterkammer pocht auf eine staatliche Unterhaltsgarantie, außerdem müssten die Regelbedarfssätze auf Basis der neuen Kinderkostenstudie neu aufgesetzt werden.

Caritas fordert Anpassungen

Die Caritas fordert die sofortige Anpassung von Leistungen wie Familienbonus, Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe Neu und Unterhaltsvorschuss: "Der Familienbonus ist in seiner aktuellen Gestaltung kein geeignetes Instrument im Kampf gegen Kinderarmut." Auch die Diakonie pocht auf eine Teuerungsanpassung universeller Leistungen wie der Familienbeihilfe, die besonders auch Kindern aus dem ärmsten Einkommensdrittel zu Gute kommen. Für das Netzwerk Kinderrechte ist Veränderungswillen von allen Ressorts notwendig, Handlungsbedarf gebe es nämlich in den Bereichen "Bildung, Wohnen, Ernährung, Bewegung und Therapien". Konkrete Verbesserungen brauche es etwa bei den Kinderrichtsätzen.

Viel Unterstützung für Mücksteins Pläne

Viel Unterstützung gibt es für Sozialminister Wolfgang Mücksteins (Grüne) "Vision" einer Kindergrundsicherung, über die Kinder unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund gewisse Grundleistungen erhalten sollen. SPÖ, Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Kinderfreunde, Bundesjugendvertretung und die Wiener Kinder- und Jugendanwälte treten dafür ein, dieses Modell zu prüfen. Mindestens 350.000 Kinder und Jugendliche seien von Armut und Ausgrenzung bedroht, betonte Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger. "Im aktuellen System werden besonders Alleinerziehende und Geringverdienende benachteiligt, also gerade jene Gruppen, die am meisten Unterstützung benötigen." Die Volkshilfe habe das Modell Kindergrundsicherung zwei Jahre lang getestet - "sie wirkt". In Deutschland hat die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Einführung einer Kindergrundsicherung im Regierungsprogramm vereinbart.