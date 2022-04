Kindergeld: Neues Modell für Väter nicht attraktiv

Ziel war es, so mehr Väter für das Daheimbleiben bei ihren Kindern zu begeistern. Erreicht wurde dieses aber nicht. 30 Prozent sollten es werden, tatsächlich liegt der Prozentsatz der Väter, die sich für die Vollzeit-Kinderbetreuung entschieden, allerdings nur bei 11,4 Prozent. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Instituts für Familienforschung.

Der Partnerschaftsbonus, der bei einer Aufteilung von 50:50 bzw. 60:40 ausbezahlt wird, wurde wiederum nur in 1,3 Prozent der Fälle in Anspruch genommen. Das Ziel waren drei Prozent. Und auch der Familienzeitbonus, bei dem Männer Rechtsanspruch darauf haben, direkt nach der Geburt einen Monat daheimzubleiben und 700 Euro zu erhalten, wurde deutlich seltener genutzt als erwartet. Durchschnittlich waren es 6000 Fälle, die Erwartung war fünfmal so hoch. Als Hemmnisse nannte die Studie neben der geringen Bekanntheit, dass viele Selbstständige nicht für einen Monat komplett die Erwerbstätigkeit einstellen können bzw. mit 700 Euro Familienzeitbonus nicht den Lohnentfall von einem Monat kompensieren können. Finanziell günstiger ist es, stattdessen angesparten Urlaub zu konsumieren.