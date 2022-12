Kindergarten: Expertin sieht Fenster für Verbesserungen

Der akute Personalmangel bringt neuen Schwung in die Debatte über bessere Arbeitsbedingungen in den Kindergärten. Seit 30 Jahren sei über mehr Qualität in der Elementarpädagogik diskutiert worden, sagt Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ).

Nach Protesten des Personals und nachdem Gruppen wegen Personalmangel schließen mussten, gibt es nun neue Initiativen von Bund und Ländern für bessere Rahmenbedingungen. "Jetzt kommt Bewegung in die Sache", so Taslimi. Laut einer aktuellen Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) fehlen schon jetzt 1800 Fachkräfte in den Kindergärten, bis 2030 könnten zwischen 13.700 und 20.200 fehlen (die OÖN berichteten).

Aus der Praxis kommt schon seit Jahren der Ruf nach besseren Rahmenbedingungen, vor allem nach kleineren Gruppen und besseren Betreuungsverhältnissen. "Die Proteste haben gezeigt, dass die Menschen in der Elementarpädagogik sich das nicht mehr gefallen lassen", so Taslimi. Mittlerweile habe die Politik erkannt, dass sie etwas unternehmen müsse, wenn es genug Personal für den von der Gesellschaft eingeforderten Ausbau der Kindergartenplätze geben soll – "und manche tun das schon sehr konkret mit sehr gezielten Plänen".

So haben sechs der neun Bundesländer in den vergangenen Wochen und Monaten Maßnahmen angekündigt. In der Steiermark, Kärnten, Vorarlberg, Nieder- und Oberösterreich sollen die Gruppen mittelfristig kleiner werden, in Wien wird zusätzliches Assistenzpersonal für die Drei- bis Sechsjährigen finanziert. In Kärnten soll es außerdem künftig ein einheitliches Gehaltsmodell für alle Kindergärten geben, in der Steiermark will man über Prämien und Stipendien zusätzliches Personal ansprechen.

Die meisten dieser Maßnahmen hätten zwar eine gewisse Vorlaufzeit, räumt Taslimi ein. "Aber mit der Aussicht, dass es zwar jetzt beim Berufseinstieg noch nicht so optimal läuft, aber dann anders wird, kann man schon gut leben." Knackpunkt werde aber sein, ob die Länder die angekündigten Verbesserungen wirklich umsetzen.

