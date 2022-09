Auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ihr Maßnahmenpaket vorstellte. Sechs Millionen Euro sollen die Arbeitsbedingungen in den Kindergärten verbessern. „Die Mitarbeiter sollen entlastet und Geld in die Ausbildung investiert werden", sagte Haberlander.