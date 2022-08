Kinderbetreuung: Zu viele Schließtage

Bei der Kinderbetreuung bleibt der Nachholbedarf mancher Bundesländer groß. Die Statistik Austria hat die Daten für 2021/22 erhoben: Im Schnitt blieben die Kindergärten 25 Tage geschlossen – in Wien waren es zehn, in Oberösterreich 26,6, in Tirol 38 Tage. Bei den Krabbelstuben (null bis drei Jahre) ist Oberösterreich Schlusslicht: Während bundesweit die Betreuungsstätten 18 Betriebstage zu hatten, waren es in Wien zehn, in Oberösterreich 27 Tage.

Auch bei den Öffnungszeiten ist die Bundeshauptstadt top. 371 der bundesweit insgesamt 4600 Kindergärten haben an Werktagen zwölf Stunden geöffnet. Allein 330 davon sind in Wien. In der Steiermark schließt fast die Hälfte der Kindergärten um 14 Uhr.

Auch die Agenda Austria hat die Daten unter die Lupe genommen und mit dem Arbeitsmarkt abgeglichen. "Wir haben aktuell das Problem, dass wir sehr viele Stellen auf dem Arbeitsmarkt nicht besetzen können", sagt Agenda-Experte Hanno Lorenz. Frauen seien vielfach aufgrund der Kinderbetreuung nicht als Vollzeitkräfte einsetzbar. "Wir verzichten hier auf eine wertvolle Ressource", so Lorenz.

In Oberösterreich sei der Zusammenhang zwischen Teilzeit und Kinderbetreuung besonders augenfällig. Hier arbeiteten 56,8 Prozent der Frauen Teilzeit, österreichweit seien es 49,6 Prozent, sagt Lorenz. Damit ein Kinderbetreuungsplatz mit einem Vollzeitjob kompatibel ist, muss dieser mindestens 47 Wochen pro Jahr und 45 Stunden pro Woche geöffnet haben. Nach diesen Kriterien sind in Oberösterreich nur 26 Prozent aller Betreuungsplätze für 0- bis 5-Jährige mit einem Vollzeitjob in Einklang zu bringen. Österreichweit sind es 52 Prozent. Noch weniger Angebote der Ganztagsbetreuung gibt es im Volks- und Mittelschulbereich.