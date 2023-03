Kinderbetreuung schmälert Einkommen

Dass es Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen gebe, "ist kein Mythos, sondern ein Fakt", sagt Carmen Treml vom industrienahen Forschungsinstitut Agenda Austria. Der größte Teil der Differenz lasse sich mit Betreuungspflichten und der Berufswahl von Frauen erklären.

In Österreich nehme der Gender Pay Gap, also die geschlechtsspezifische Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, zwar seit Jahren ab, aber der Motherhood Pay Gap, also die Gehaltsdifferenz, die sich auf Kinderbetreuungspflichten zurückführen lasse, nehme zu. Elternkarenz werde in 96 Prozent aller Partnerschaften von Müttern in Anspruch genommen. Nur bei einem von drei österreichischen Paaren mit Kind würden beide Eltern Vollzeit arbeiten, während der EU-Schnitt bei über 50 Prozent liege.

Download zum Artikel Kinderbetreuung und Frauen-Teilzeit PDF-Datei vom 05.03.2023 (116,13 KB) PDF öffnen

Während die Einkommen grundsätzlich mit dem Alter der Beschäftigten steigen, gilt das für Frauen mit Kindern nicht: Viele arbeiten nach der Karenz nur noch Teilzeit oder kehren nicht mehr in einen Job zurück. Hingegen liege der Anteil von Männern mit Kindern in Teilzeit sogar unter jenem von Kinderlosen.

Eine Reform wünscht sich Agenda Austria bei der Karenz: Sie sollte zwischen den Eltern aufgeteilt und auf maximal ein Jahr pro Partner gekürzt werden. Zu langes Fernbleiben vom Arbeitsmarkt führe zu niedrigeren Pensionen und erhöhe die Gefahr von Altersarmut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper