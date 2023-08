Die Wirtschaftskammer (WKÖ) erhöht den Druck beim Thema Kinderbetreuung. Mit Experten und Praktikern habe man einen detaillierten Stufenplan für einen Ausbau bis 2030 entwickelt, sagte Präsident Harald Mahrer gestern bei einer Pressekonferenz. Man müsse jetzt in der Frage der Kinderbetreuung "endlich in die Gänge kommen", forderte der WKÖ-Präsident.

In diesem Bereich liege in Österreich vieles im Argen, so Mahrer. Nicht nur, dass man bei der Betreuungsquote der unter Dreijährigen, die derzeit bei 29,9 Prozent liege, im EU-27-Vergleich "massiven Aufholbedarf" habe, auch die heimische Teilzeitquote von Frauen mit Kindern unter sechs Jahren sei mit 71,6 Prozent der zweithöchste Wert und damit um 38 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt. "Sehr viel Luft nach oben" gebe es auch, was die Investitionen in diesen Bereich im internationalen Vergleich betrifft. Mit lediglich 0,7 Prozent des BIP befinde sich Österreich um 0,2 Prozentpunkte unter dem OECD-Schnitt.

Der Wunsch nach Ausbau der Betreuung sei in der Bevölkerung und auch bei Unternehmen groß. Laut Mahrer werde "die heiße Kartoffel die ganze Zeit zwischen den Verwaltungsebenen hin- und hergeschoben". Der Stufenplan der WKÖ hat unter anderem zum Ziel, die Betreuungsquote der unter Dreijährigen auf 45 Prozent zu steigern, auch eine Ausweitung von Öffnungszeiten um zwei Stunden pro Tag wird anvisiert. Mahrer schweben bundeseinheitliche Qualitätskriterien vor. Auch brauche es bundeseinheitliche Parameter wie Gruppengröße oder Betreuungsschlüssel sowie eine Vereinheitlichung und Reduzierung der Schließtage. Die Gesamtkosten bis 2030 liegen bei 6,32 Milliarden Euro, die fiskalischen Effekte würden aber überwiegen, so Mahrer.

