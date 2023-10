Kinderbetreuung: Arbeiterkammer sieht noch "viel Luft nach oben"

Trotz mancher Vorzeigegemeinden sei der Weg zum Kinderland Nummer eins noch weit, konstatierte AK-Präsident Andreas Stangl.

So habe sich die Anzahl der Gemeinden, die über alle Altersgruppen hinweg eine vollzeit-taugliche Kinderbetreuung anbieten, zwar von 75 auf 82 erhöht. Mehr geworden sind auch die Gemeinden, die ein „sehr gut ausgebautes Angebot“ an Kinderbetreuung hätten (von 76 auf 94). Vor allem im ländlichen Raum gäbe es aber noch „viel Luft noch oben“. Das gelte insbesondere bei den Betreuungsangeboten für Unter-Dreijährige. Gestiegen sei bedauerlicherweise auch die Zahl der Gemeinden, die die Datenweitergabe verweigern würden (von 33 auf 61), kritisierte die AK - insbesondere in den Bezirken Ried und Schärding. Der Ankündigung der Landesregierung, die Betreuung auszubauen, müssten endlich Taten folgen, sagte AK-Präsident Stangl.

VP-Klubchef Christian Dörfel wies die AK-Kritik zurück und verwies darauf, dass allein heuer fast 100 neue Kinderbetreuungsgruppen geschaffen worden seien. Die Veränderungen, die wir in der Kinderbetreuung vornehmen, sind bedeutend, aber sie benötigen Zeit, um sich voll zu entfalten.“

Den Online-Kinderbetreuungsatlas der AK Oberösterreich finden Sie hier.

