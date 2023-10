Kinderarmut: Was Hilfsorganisationen dem Kanzler raten

Der Kanzler beklagte die hohe Teilzeit-Quote von Frauen, kritisierte die Sozialpartner sinngemäß als Bremser und meinte, dass in Österreich niemand hungern müsse, indem er auf Hamburger-Preise verwies: Die Kritik an den Aussagen von Karl Nehammer (VP) in jenem an die Öffentlichkeit gelangten Video von einer Parteiveranstaltung in Hallein war groß.

Diskussion mit Kritikern

Für Donnerstag, 11 Uhr, hat Nehammer daher Kritiker, Betroffene und jene, die mit Betroffenen arbeiten – darunter Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Samariterbund –, zur Diskussionsveranstaltung "Frag den Kanzler" geladen. Die Veranstaltung, die ursprünglich in einem Heurigen im 19. Bezirk hätte stattfinden sollen, findet nun doch im "Schutzhaus Zukunft" auf der Schmelz im 15. Bezirk statt.

Paket gegen Kinderarmut

Vorab warben Caritas und Diakonie am Mittwoch für eine Wiedereinführung der Mindestsicherung in ihrer alten Form und für ein Paket gegen Kinderarmut. "Licht ins Dunkel" will die Diskriminierung Behinderter thematisieren und auch die Situation Alleinerziehender schildern. Die Volkshilfe, die zwar nicht unter den Geladenen ist, forderte ebenfalls eine Reform der Sozialhilfe, eine Kindergrundsicherung sowie die Erhöhung des Arbeitslosengeldes.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper