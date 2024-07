Kinder: ÖVP will Karenzmodell für die Großeltern öffnen

WIEN. Schon in seinem "Österreichplan" hat Kanzler Karl Nehammer (VP) heuer im Jänner von einem Karenzmodell nach ungarischem Vorbild gesprochen, bei dem die Großeltern eingebunden werden. Am Sonntag haben Familienministerin Susanne Raab und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (beide VP) die Eckpunkte dazu vorgelegt.

Demnach soll Großeltern, ob in Pension oder noch im Berufsleben, diese Karenz offenstehen. Die finanzielle Unterstützung dafür soll es laut Raab "analog zum Kinderbetreuungsgeld in derselben Höhe" geben. Das sind aktuell je nach Modell 16,87 Euro bis 39,33 Euro pro Tag. Für berufstätige Großeltern soll es unter der Voraussetzung, dass sie sich anstatt der Eltern um die Enkelkinder kümmern, weil diese erwerbstätig sind, eine Freistellungsoption geben. Als Modellbeispiel nannten Raab und Korosec eine Mutter und einen Vater, die für jeweils sechs Monate in Karenz sind. Die restlichen zwölf Monate würden die Großeltern bestreiten. Raab sieht darin "einen Meilenstein für die Wahlfreiheit der Familie".

Die Grünen lehnen den Vorstoß ab. "Es kann nicht sein, dass die Verantwortung von der Mutter auf die Großmutter abgewälzt wird", sagt Familiensprecherin Barbara Neßler.

