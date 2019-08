Kinder-Grundeinkommen, Fleisch-Steuer und Ibiza

Bereits 1986 zog der damals 32-jährige Peter Pilz in den Nationalrat ein. Ob es heuer gelingt, ist fraglich. Im OÖN-Diskussionsformat "60 Minuten mit Peter Pilz" sprach der Spitzenkandidat der Liste Jetzt über Weggefährten und Wahlkampfthemen, darunter ...

... Ibiza-Video

Einer seiner ersten Gedanken beim Anschauen des Ibiza-Videos war: "Das, was der Strache in Ibiza schwadroniert, macht der Kurz, ohne dass man ihm draufkommt, in Wien."

... Heinz-Christian Strache

Der Ex-FPÖ-Chef habe "die Grenzen des Strafrechts eindeutig überschritten" und seine eigenen Wähler betrogen. "Eine positive Eigenschaft hatte Strache: Wenn man mit ihm eine Vereinbarung auf parlamentarischer Ebene traf, dann hat sie gehalten", so Pilz.

... Sebastian Kurz

Politisch kenne er ihn gut, "persönlich gar nicht", sagt Pilz. Der VP-Chef sei für ihn ein Mensch, der ausschließlich an sich selbst und seinen Erfolg interessiert sei. "Die Volkspartei, die Zukunft der Republik und das Budget sind ihm wurscht."

... Kinder-Grundeinkommen

Geht es nach Pilz, dann sollte Österreich für alle Kinder ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. "Wir haben 80.000 Kinder sowie 70.000 Alleinerzieherinnen, die in Armut leben." Die Lösung dieses Problems koste pro Jahr rund 100 Millionen Euro. "Wir müssten nur die derzeitige Parteinfinanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro halbieren, es ist eh genug da."

... SPÖ

"Ich bin mir nicht sicher, ob die SPÖ noch da ist. Manchmal gehen wir sie im Parlament suchen", scherzt Pilz. Sollten sich die Roten nicht selbst neu erfinden, dann werden sie das Schicksal der sozialdemokratischen Parteien in Deutschland und Frankreich erleiden.

... Fleisch-Steuer

Fleisch aus Massentierhaltung, das von weit her nach Österreich gebracht wird, solle laut Pilz nicht mit zehn, sondern mit 20 Prozent besteuert werden.