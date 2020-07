Kimberger fordert Maskenpflicht in Schulen

Lehrer würden ihn immer wieder fragen, wie sie sich schützen könnten. Deswegen sei er für den Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer, sagt Kimberger.

Kritik übte er neuerlich an der fehlenden Gesamtplanung für das kommende Schuljahr. "Wir haben noch immer keine detaillierten Informationen bekommen, wie es im Herbst an den Schulen weitergehen soll." Vorausschauendes Planen schaue anders aus. "Schließlich werden wir es immer wieder mit lokalen Lockdowns zu tun haben." Der Gewerkschafter forderte daher erneut einen Masterplan, der alle möglichen Szenarien vom Vollbetrieb bis zum erneuten Fernunterricht umfassen müsse.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) äußerte sich zu dem Vorstoß zurückhaltend: "Entscheidend ist, wie die Situation im Herbst aussieht." Das zuständige Bildungsministerium arbeite aber derzeit an der geforderten Planung. Die Grünen hatten vor Ferienbeginn einen "Backup-Plan" vorgestellt, der im Falle von Schulschließungen gelten soll. Dieser sei mit dem Bildungsministerium besprochen, hieß es. Dazu gehörten Unterricht in Kleingruppen und einheitliche Lernplattformen. Das Ziel sei aber, dass "das Schuljahr normal startet", so die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann.

Gegen die Maskenpflicht sprechen sich die Neos aus. Die Praxis zeige, dass sich gerade jüngere Kinder damit schwer tun würden und Lehrer die korrekte Handhabung nicht kontrollieren könnten.