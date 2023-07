Kickls Replik: "Sie wären schon längst nicht mehr Kanzler"

"Wenn es nach dem Volk ginge, wären Sie, Herr Nehammer, längst nicht mehr Bundeskanzler", richtete Kickl Nehammer aus. Die schwarz-grüne Regierung sei "bei der Bevölkerung unten durch". Es brauche daher rasche Neuwahlen.

In Niederösterreich sieht LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FP) die schwarz-blaue Koalition durch die Scharmützel im Bund nicht beeinflusst. Bei der Bundes-VP stelle sich ohnehin die Frage, wer nach der Wahl überhaupt noch an der Spitze stehen würde, so Landbauer.

