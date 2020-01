Kickls AfD-Besuch bringt Uneinigkeit bei FP-Landeschefs

Bitschi empfahl, "sich auf die Aufgaben im Land zu konzentrieren".

Tirols FP-Chef Markus Abwerzger sprang für Kickl in die Bresche. Bitschis Kritik sei "nicht notwendig". Die FPÖ sei mit der AfD in einer Fraktion im EU-Parlament, also seien Zusammenarbeit und Austausch "gut und wichtig". Das heiße nicht, dass man "überall deckungsgleich" sein müsse.

Haimbuchner und die CSU

Oberösterreichs FP-Obmann Manfred Haimbuchner sagt, der Diskurs zwischen demokratisch legitimierten Parteien in einer Demokratie sei wichtig, besonders im geeinten Europa. "Deshalb muss ich nicht mit allen einer Meinung sein."

Vor rund drei Jahren sprach sich Haimbuchner dafür aus, sich mehr an der bayerischen CSU als an der AfD zu orientieren. Er habe damals "von der CSU unter Franz Josef Strauß gesprochen, die eine rechte Partei der bürgerlichen Mitte war, wo ich auch die FPÖ sehe."

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at