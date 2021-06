Kickl schließt Neuauflage von Türkis-Blau nicht aus

„Es ist kurz nach sieben und sie schwingen mal wieder die Nazikeule“, sagt Herbert Kickl in seinem ersten Interview als designierter FPÖ-Chef am Dienstag im Ö1 Morgenjournal. Zuvor hatte er selbst aufgebracht, dass ihm vorgeworfen würde „radikal und extrem“ zu sei und wiederholt die Frage gestellt werde, ob die FPÖ „im rechten Eck oder gar rechtsextrem“ sei. Für Kickl ist „Nazikeule“ aber ohnehin ein „wirkungslos und stumpf gewordenes Instrument“. Ob sich die Freiheitlichen sich unter ihm klar von Rechtsextremismus abgrenzen und etwa Identitären nicht in politischen Funktionen dulden würden? „Die Freiheitliche Partei braucht sich nirgendwohin abzugrenzen“, sagt Kickl, der beim Bundesparteitag am 18. Juni offiziell zum neuen FPÖ-Chef gewählt werden soll.

Video: Politikwissenschafter Anton Pelinka räumt Kickl für die nächste Wahl gute Chancen ein, die 20-Prozent-Marke zu knacken.

Karten werden neu gemischt

Für die FPÖ sei nun „Opposition das Gebot der Stunde“ und Kickl sieht auch Verbindungslinien zu anderen Oppositionsparteien. Das zeige sich etwa im Ibiza-U-Ausschuss, dem für Kickl „erfolgreichsten, den es in der Zweiten Republik jemals gegeben hätte“. Eine Rückkehr zu türkis-blau schließt er erneut aus: „Mit den türkisen Karrieristen kann keine Form der Zusammenarbeit stattfinden.“ Nach den nächsten Wahlen würden aber die Karten neu gemischt. Womöglich gäbe es „Selbstreinigungskräfte in der ÖVP“.

Video: Hanno Settele spricht über die Erwartungen an Herbert Kickl als neuer Chef der FPÖ.

Als größte politische Aufgabe sieht Kickl „für politische Hygiene zu sorgen“. Hier sehe er Gemeinsamkeiten mit anderen Parteien, wobei der SPÖ die Strategie attestiert „im Zweifelsfall den Steigbügelhalter für die ÖVP zu machen.“ Dass die FPÖ sich mit seinem politischen Stil und seiner Positionierung den Weg in künftige Regierungen verbaue, glaubt Kickl nicht: „Jede Partei muss immer so aufgestellt sein, dass sie sowohl regierungs- als auch oppositionsfähig zu sein“, sagt Kickl: „Das Problem entsteht nur, wenn sie versucht beides am selben Ort zur selben Zeit zu sein.“